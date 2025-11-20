Ранее страховая пенсия по потере кормильца выплачивалась только тем детям, которые находились на иждивении умерших родителей.

В России вводится новый вид социальной пенсии для детей, рожденных после смерти отца с помощью ЭКО. Выплата будет распростаняться и на жителей Владимирской области. Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, законопроект был оперативно принят во втором и третьем чтении.Ранее страховая пенсия по потере кормильца выплачивалась только тем детям, которые находились на иждивении умерших родителей. Теперь же поправки позволяют назначать пенсию ребенку, чей отец был женат на его матери, а отцовство установлено судом. Это означает, что дети, зачатые с использованием вспомогательных репродуктивных технологий и появившиеся на свет более чем через 300 дней после смерти отца, будут получать социальную пенсию до 18 лет, а в случае очного обучения — до 23 лет.«Дети есть дети, поэтому независимо от того, когда и как они родились, им нужна помощь и внимание государства», — подчеркивает Игошин.