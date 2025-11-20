Жители дома № 32 «а» на улице Ленина обратились в суд с иском к администрации Судогодского района.

Жители поселка Красный Богатырь Судогодского района через суд добились от местной администрации включения их многоквартирного дома в план капитального ремонта. Суд обязал муниципальные власти в течение двух месяцев организовать ремонт аварийной крыши.Жители дома № 32 «а» на улице Ленина обратились в суд с иском к администрации Судогодского района. Они указали, что крыша их дома находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Постоянные протечки приводят к отслаиванию обоев и штукатурки. В квартирах образуется плесень.Протечки создают прямую угрозу короткого замыкания электропроводки, а следовательно, и пожара в доме.Суд , что капитальный ремонт кровли этого дома изначально был запланирован на период 2021–2023 годов, но так и не был проведен. Более того, администрация исключила дом из текущего краткосрочного плана.Оценив представленные доказательства, суд вынес решение в пользу истцов. Он обязал администрацию Судогодского района включить жилой дом № 32 «а» в краткосрочный план региональной программы для проведения капитального ремонта крыши. Власти должны выполнить это решение в течение двух месяцев после его вступления в законную силу.