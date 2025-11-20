Сейчас открыт приём заявок на сайте елкажеланий.рф.

Жители Владимирской области снова могут стать частью всероссийской акции «Елка Желаний», которая запускается уже в седьмой раз. Этот проект, появившийся в 2018 году благодаря «Движению Первых» и поддержке Росмолодёжи, создан, чтобы исполнять мечты и объединять людей. Об этом рассказалиСейчас открыт приём заявок на сайте елкажеланий.рф, и принять участие может любой желающий, включая, конечно же, жителей Владимирской области. Важно отметить, что регистрация двусторонняя: вы можете подать заявку как на получение подарка, так и на роль дарителя.Новогодние желания принимаются от детей в возрасте от 3 до 17 лет, а стать дарителем может не только взрослый, но и несовершеннолетний, готовый подарить частичку чуда.