Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на специалистов.

Власти Владимирской области объявили о новой в регионе мере поддержки для ИТ-специалистов, которая дополнит федеральную программу льготной ипотеки. С 25 ноября 2025 года работники аккредитованных ИТ-компаний смогут получать компенсацию на уплату процентов по жилищному кредиту.Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на специалистов, привлечь квалифицированные кадры в региональные компании и стимулировать развитие цифровой экономики в области.Региональная выплата предоставляется как дополнение к федеральной ИТ-ипотеке (которую можно оформить под 6% годовых), в правительстве области.Размер выплаты составит 50% от фактических расходов на оплату процентов по ипотеке, а максимальная сумма - не более 30 тысяч рублей в квартал.Чтобы получить выплату, ИТ-специалист должен выполнить ряд условий, а именно иметь действующий ипотечный договор по программе ИТ-ипотеки, работать в аккредитованной ИТ-компании на территории Владимирской области. Кроме того, приобретаемое (или строящееся) жилье должно находиться на территории региона. За прошедший квартал должна отсутствовать задолженность по ипотечному договору.