Владимирская школа №33, которая принимает учеников с 1973 года, впервые за полвека получит масштабный капитальный ремонт. Работы стоимостью около 95 миллионов рублей стартуют в январе следующего года. Они затронут практически все элементы здания — от фундамента до кровли, а также внутреннюю отделку помещений. Андрей Рудницкий, директор школы №33 г. Владимира Мы находится на втором этаже.