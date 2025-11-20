В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Владимирской области отремонтировали 3 участка дороги Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера. В Вязниковском районе

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Владимирской области отремонтировали 3 участка дороги Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера. В Вязниковском районе обновили 5 км, в Ковровском – два участка общей длиной 5 км. Об этом сообщили в Минтрансе региона. На этих участках уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины.