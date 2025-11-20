Коллектив барабанщиков «Арцах» (руководитель Марат Мирзоян) стал обладателем гран-при, а танцевальный коллектив «Арарат» (руководитель Аршак Манукян) занял третье место на Всероссийском

Коллектив барабанщиков «Арцах» (руководитель Марат Мирзоян) стал обладателем гран-при, а танцевальный коллектив «Арарат» (руководитель Аршак Манукян) занял третье место на Всероссийском фестивале искусств «Многогранная Россия». Он прошёл в Москве 17 ноября. Музыкальный и танцевальный коллективы занимаются в армянском культурном центре «Союза армян России» по Владимирской области. Председатель регионального «Союза армян России» Сергей Яжан отметил, что