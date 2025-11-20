Прокурор области направил в Совет народных депутатов города Владимира представление об освобождении главы областного центра Дмитрия Наумова от занимаемой должности в связи с утратой

Прокурор области направил в Совет народных депутатов города Владимира представление об освобождении главы областного центра Дмитрия Наумова от занимаемой должности в связи с утратой доверия. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что глава Владимира представил губернатору недостоверную информацию о своих доходах и имуществе. Из материала прокуратуры области: Анализ указанных данных показал, что Наумов умышленно в 3