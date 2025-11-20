В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. У мужчины изъяли 51 сверток с синтетическими наркотиками.Владимирские полицейские установили, что задержанный, который сам употребляет, нашел «подработку» в одном из мессенджеров месяцем ранее. Мужчина получил задание от своего куратора через теневой интернет: размещать наркотики в тайниках на территории города.В итоге закладчика поймали с поличным. При нем полицейские нашли в общей сложности 51 сверток с синтетическим наркотиками. Для маскировки свертки с «синтетикой» он хранил в небольших тканевых мешочках. Эти мешочки, в свою очередь, прятал в жестяные банки из-под напитков, подробности в пресс-службе УМВД по региону.В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили под стражу.