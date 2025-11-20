Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении местного 35-летнего жителя. Его обвиняют в покушении на убийство женщины из хулиганских побуждений. Мужчина ранее уже

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении местного 35-летнего жителя. Его обвиняют в покушении на убийство женщины из хулиганских побуждений. Мужчина ранее уже отбывал наказание за убийство и освободился в мае 2025 года. По данным СледКома РФ по Владимирской области, преступление произошло 5 августа рано утром в общежитии на улице Тракторной. Обвиняемый, находясь в