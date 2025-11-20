Урок русского в грузинской школе.
- Гоги, проспрягай глагол куриц в настоящем времени!
- Я - куриц, ты - куриц, он, она, они - куриц.
- Садысь 5! Вано, проспрягай глагол КУРИЦ в прощедшем времени!
- Я - цыпленок, ты - цыпленок, он, она, они - цыпленок.
- Садысь 4!
- А почему 4?
- За акцент!
- Нико, проспрягай глагол КУРИЦ в будущем времени!
- Я - шашлык, ты - шашлык, он, она, они - шашлык.
- Садысь 2!
- А почему 2?
- Шашлык - это будущее от глагола барашк, а будущее от глагола куриц - чахохбили.
