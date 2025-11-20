Во Владимире сотрудники ЦУГД проводят высадку новых растений взамен больных деревьев. Древонасаждение сразу на нескольких улицах проходит в рамках работ по озеленению города. Вместо

Во Владимире сотрудники ЦУГД проводят высадку новых растений взамен больных деревьев. Древонасаждение сразу на нескольких улицах проходит в рамках работ по озеленению города. Вместо растений, которые поражены ясеневой златкой, столицу 33 региона будут украшать липы. Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки ЦУГД Центр управления городскими дорогами продолжает компенсационные высадки деревьев. Мы сажаем липы,