Во Владимирской области привили от бешенства свыше 50 тысяч домашних питомцев за счёт бюджета. Как рассказали , это важно, так как болезнь смертельна для всех.Для диких животных в лесах разложили более 200 тысяч доз вакцины-приманки. Глава Госветинспекции Александр Григорьев напомнил, что бесплатно привить животных можно от бешенства и других болезней в трёх государственных ветучреждениях.Благодаря этим мерам, ситуация с болезнями животных в регионе стабильна. В 2025 году зарегистрировано 5 случаев случаев бешенства у лисиц, 1 у енотовидной собаки, а также по одному случаю у кошки, собаки и крупного рогатого скота.