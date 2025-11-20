С 17 по 19 ноября во Владимирской области состоялся Межрегиональный молодёжный историко-патриотический форум «Благодарная Россия», на который приехали представители регионов Центрального

С 17 по 19 ноября во Владимирской области состоялся Межрегиональный молодёжный историко-патриотический форум «Благодарная Россия», на который приехали представители регионов Центрального федерального округа. За три дня участники обсуждали историю, межнациональные отношения и обменивались опытом в формировании гражданской идентичности. Об этом рассказали в правительстве области. В программе были научно-практические мероприятия о сохранении культурного наследия, популяризации отечественной