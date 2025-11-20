Косолапый шел за рябиной.

В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области сняли на видео косолапого, лакомящегося рябиной. Ролик опубликован пресс-службой заказника во вторник, 18 ноября.Это не просто угощение, а часть подготовки к зимней спячке. Рябина богата сорбиновой кислотой — природным консервантом, который помогает медведям чистить желудочно-кишечный тракт и избавляться от паразитов.Жителям региона напоминают о правилах безопасности в лесу: шуметь, чтобы вас было слышно животным, не оставлять пищевые отходы и гулять только в светлое время суток.