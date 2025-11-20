Второе заседание по делу экс-министра здравоохранения Валерия Янина перенесли из-за заболевшего адвоката. Слушание должно было состояться 19 ноября в здании Октябрьского райсуда, однако

Второе заседание по делу экс-министра здравоохранения Валерия Янина перенесли из-за заболевшего адвоката. Слушание должно было состояться 19 ноября в здании Октябрьского райсуда, однако представитель Янина Михаил Овчинников не явился по состоянию здоровья. Напомним, экс-главу министерства обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности. Преступное деяние, по версии следствия, связано с необоснованным премированием работников Александровской