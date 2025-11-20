С начала 2025 года во Владимирской области зарегистрировано уже более 3000 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий ущерб от действий телефонных и интернет-мошенников

С начала 2025 года во Владимирской области зарегистрировано уже более 3000 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий ущерб от действий телефонных и интернет-мошенников превысил 1 миллиард рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Одним из последних примеров стало громкое дело в Александрове, где пожилая супружеская пара лишилась 2,9 млн рублей. Пенсионеры в течение трех дней снимали