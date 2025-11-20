В Кольчугино суд удовлетворил иск жильцов, пострадавших от соседского затопления. С владельцев квартиры сверху взыскано около 320 тысяч рублей на возмещение ущерба и судебных издержек.

В Кольчугино суд удовлетворил иск жильцов, пострадавших от соседского затопления. С владельцев квартиры сверху взыскано около 320 тысяч рублей на возмещение ущерба и судебных издержек. Инцидент произошел в феврале 2025 года. В результате протечки из-за лопнувшего шланга холодной воды в квартире сверху в нижней квартире повредились натяжные потолки на кухне и в комнате, кухонный гарнитур