Этот показатель на 20% превысил сумму, зафиксированную на ту же дату в прошлом году.

Объем банковских вкладов жителей Владимирской области к началу октября 2025 года достиг исторического максимума — 418,2 млрд рублей. Этот показатель на 20% превысил сумму, зафиксированную на ту же дату в прошлом году, что свидетельствует о высокой склонности граждан к сбережению.Подавляющее большинство средств — 98% — жители региона держат в национальной валюте, что составляет 409,6 млрд рублей. При этом объем валютных вкладов за год сократился на 8%, составив всего 8,6 млрд рублей.«Процентные ставки по валютным депозитам значительно уступали в доходности рублёвым вкладам. Это, вместе с ограничениями на операции с валютой, способствовало сохранению низкого спроса на такие инструменты. Рублевые вклады в банках остаются основным инструментом сбережения для жителей региона», — управляющий владимирским отделением Банка России Татьяна Сидорова.Жители региона, следуя общероссийским тенденциям, активно реагировали на изменение депозитных ставок, выбирая наиболее выгодные условия. Люди предпочитали долгосрочные депозиты, чтобы зафиксировать высокую доходность на фоне ожидания снижения ставок.Наиболее востребованными среди граждан стали вклады на срок от 3 до 6 месяцев и накопительные счета, которые сочетают хорошую доходность с гибкостью управления средствами.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .