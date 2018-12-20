Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поблагодарил представителей фонда «Щит и Лира» за своевременную и бескорыстную помощь...

На Петровке, 38 состоялась встреча руководства Главного управления МВД России по г. Москве с членами Регионального Общественного Благотворительного фонда «Щит и Лира».26 лет назад Иосиф Кобзон и Юрий Сербин инициировали создание Благотворительного фонда. Огромной утратой не только для общества, но и государства участники встречи назвали уход из жизни Иосифа Давыдовича. Но, несмотря, на трагическую потерю руководителя, фонд «Щит и Лира» продолжает благотворительную деятельность.Ежегодно организация проводит мероприятия, предоставляет билеты в столичные театры и на спортивные мероприятия для сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, оказывает посильную помощь и финансовую поддержку инвалидам, детям и вдовам погибших сотрудников.Председатель Благотворительного фонда «Щит и Лира» Юрий Сербин выступил с отчетом о проделанной работе в 2018 году, а также отметил уникальность организации: «Фонд «Щит и Лира» ведет работу не от случая к случаю, а благодаря моральной и финансовой поддержке участников и партнеров действует на опережение, заранее планируя проведение социально-значимых мероприятий».Слова благодарности в адрес фонда выразил Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов за поддержку ветеранов органов внутренних дел, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.В завершение встречи заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поблагодарил представителей фонда «Щит и Лира» за своевременную и бескорыстную помощь и вручил членам правления благотворительной организации благодарственные письма от начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве