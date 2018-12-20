Владимирские оперативники задержали женщину, которая, представляясь сотрудницей социальной службы, предлагала пожилым людям обменивать старые денежные купюры на новые. И старики верили - меняли настоящие деньги на билеты Банка приколов, которые давала им лжесотрудница соцслужб. После нескольких обращение полицейским удалось задержать подозреваемую.

Владимирские оперативники задержали женщину, которая, представляясь сотрудницей социальной службы, предлагала пожилым людям обменивать старые денежные купюры на новые. И старики верили - меняли настоящие деньги на билеты "Банка приколов", которые давала им лжесотрудница соцслужб. После нескольких обращение полицейским удалось задержать подозреваемую. Ей оказалась 49–летняя жительница соседнего региона. На данный момент женщина помещена под стражу, ей инкриминируют 9 эпизодов мошенничества. Всего пожилые люди отдали злоумышленнице около 350 тысяч рублей.