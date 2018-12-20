Сезон праздников и
корпоративов – непростое испытание для нашей внешности. Есть ли способ минимизировать
ущерб, который наносят поздние застолья?
Сезон праздников и
корпоративов – непростое испытание для нашей внешности. Есть ли способ минимизировать
ущерб, который наносят поздние застолья?
К сожалению, не
существует волшебного средства, которое мгновенно устранит проявления
усталости. Однако есть несколько бьюти-правил, которые помогут выглядеть свежо
и привлекательно даже на утро после корпоратива. Их, попросьбе "Дни.ру"
озвучила косметолог, руководитель имидж-клиники Юлия Кулик.
Смывайте косметику
Каким бы сложным ни
выдался день, перед сном необходимо обязательно смыть косметику. У этого
правила нет и не может быть исключений – вечернее очищение должно стать
обязательным ритуалом. Программа-минимум – это умывание с пенкой, чтобы удалить
косметику и пыль, а также тонизирование кожи, которое придаст ей здоровый цвет
и упругость. Если есть время и силы, кроме умывания можно сделать маску,
воспользоваться скрабом и провести легкий массаж.
Используйте патчи для глаз
Этот бьюти-тренд имеет
огромную практическую пользу. Патчи позволяют быстро избавиться от мешков и
отечностей под глазами, убрать темные круги и вернуть деликатной коже сияющий
вид. Они прекрасно устраняют мелкие морщинки и следы усталости, если нужна
экстренная помощь. Эффект заметен всего через несколько минут аппликаций!
Патчи изготавливают из вискозного
полотна или гидрогеля: они прекрасно пропускают питательные вещества из
подушечки. Сама оболочка также может содержать ценные вещества (растительные
экстракты, плаценту, витамины, масла), которые высвобождаются при контакте с
кожей. Лучше всего пользоваться ими регулярно – так вы добьетесь не
кратковременного, а постоянного эффекта. Однако они хороши и в качестве
экспресс-меры, если необходимо быстро вернуть себя в форму после вечеринки.
Кубики льда для лица
Замороженные кубики
позволяют очень быстро снять отек с глаз. Можно использовать обычную
замороженную воду, но будет лучше, если вы поместите в морозильную камеру отвар
петрушки, ромашки или календулы.
Использовать кубики
следует по утрам, протирая ими проблемные зоны на лице. Это могут быть не
только области вокруг глаз, но и лоб, щеки, подбородок. Благодаря холоду кожа
мгновенно приобретает более свежий вид и здоровый цвет. Кроме того, контраст
температур тренирует кровеносные сосуды, что позволяет со временем получить
идеальную внешность практически без усилий с вашей стороны.
Контрастный душ
Мы с детства знаем, что
контрастный душ – источник бодрости и энергии на весь день. Пришло время
проверить эту теорию на себе! Резкая смена температур позволяет разогнать
кровь, что улучшает снабжение тканей кислородом, придает бодрость и прогоняет
сонливость. Важно не переусердствовать – первое время разница в температурах
должна составлять не более 5-7 градусов. А когда организм привыкнет, этот
разбег можно постепенно увеличить.
Имбирно-цитрусовый коктейль
Наутро после вечеринки
очень важно быстро вывести из организма скопившиеся токсины, и с этим вам
поможет ударная доза витамина С. Он в больших количествах содержится в
апельсинах, грейпфрутах и лимонах. А если к их соку добавить богатый
антиоксидантами свежий имбирь, вы получите идеальный коктейль, который зарядит
энергией на весь день.
Хорошие результаты дает
минеральная вода с лимоном. Для лучшего эффекта ее нужно пить в большом
количестве, и тогда жидкость быстро выведет из организма токсины, а лимон
поможет вернуться в форму.
Увлажнение для кожи
Лицо нуждается в
регулярном и глубоком увлажнении независимо от времени года и нашего
времяпрепровождения, но в праздничные дни эта потребность резко возрастает.
Дело в том, что спиртные напитки обезвоживают организм, и кожа страдает от
недостатка влаги в десятки раз сильнее, чем обычно.
Для увлажнения используйте
готовые магазинные кремы, термальную воду, тоники, флюиды. Также можно
приготовить легкую увлажняющую маску самостоятельно. Для этого смешайте по
одной столовой ложке сметаны и меда с одной чайной ложкой лимонного сока. Маску
наносят на лицо и зону декольте, оставляют на 15 минут, после чего смывают
теплой водой.
Маскируйте последствия бурного вечера легким макияжем
Яркий, плотный мейк-ап
только подчеркнет недостатки кожи, поэтому лучше всего остановиться на светлом
и естественном макияже. Легкий тон и немного консилера под глазами помогут
скрыть мешки. Но если нанести его в большом количестве на всю площадь отеков,
он только подчеркнет их. Подсветите внутренний уголок века, предав глазам
сияние. Закончите свой освежающий образ румянами и блеском для губ.
Прогулка на свежем воздухе
Получасовая прогулка
поможет восстановить силы лучше, чем несколько дополнительных часов сна. Если у
вас нет возможности погулять, по дороге на работу выйдите из автобуса на пару
остановок раньше и пройдите это расстояние пешком.\
Холод к отекам
Старый проверенный
бабушкин способ быстро вернуть лицу тонус – это приложить к припухлостям что-то
холодное, например, ложку. Подержите ее в морозильной камере, после чего
приложите к мешкам под глазами буквально на три минуты. Эта процедура
достаточно экстремальная и стрессовая, поэтому потом обязательно нанесите на
это место питательный крем.
Чистые волосы
Не только кожа, но и
волосы страдают от бурных вечеринок. Они впитывают в себя табачный дым,
средства для укладки и все ароматы, с которыми "соприкасаются". И в итоге
сильно пересыхают, теряя сияние и блеск. Чтобы этого избежать, лучше сразу же
после возвращения с вечеринки вымыть голову и сделать увлажняющую маску.
Празднуйте правильно и
обязательно заботьтесь о себе, чтобы последствия вечеринок не отразились на
вашей красоте! И, кстати: если следовать перечисленным не только в период
праздников, но и ежедневно, то ослепительный внешний вид вам гарантирован все
365 дней в году!