Сезон праздников и корпоративов – непростое испытание для нашей внешности. Есть ли способ минимизировать ущерб, который наносят поздние застолья?

Сезон праздников икорпоративов – непростое испытание для нашей внешности. Есть ли способ минимизироватьущерб, который наносят поздние застолья?К сожалению, несуществует волшебного средства, которое мгновенно устранит проявленияусталости. Однако есть несколько бьюти-правил, которые помогут выглядеть свежои привлекательно даже на утро после корпоратива. Их, попросьбе "Дни.ру"озвучила косметолог, руководитель имидж-клиники Юлия Кулик.Смывайте косметикуКаким бы сложным нивыдался день, перед сном необходимо обязательно смыть косметику. У этогоправила нет и не может быть исключений – вечернее очищение должно статьобязательным ритуалом. Программа-минимум – это умывание с пенкой, чтобы удалитькосметику и пыль, а также тонизирование кожи, которое придаст ей здоровый цвети упругость. Если есть время и силы, кроме умывания можно сделать маску,воспользоваться скрабом и провести легкий массаж.Используйте патчи для глазЭтот бьюти-тренд имеетогромную практическую пользу. Патчи позволяют быстро избавиться от мешков иотечностей под глазами, убрать темные круги и вернуть деликатной коже сияющийвид. Они прекрасно устраняют мелкие морщинки и следы усталости, если нужнаэкстренная помощь. Эффект заметен всего через несколько минут аппликаций!Патчи изготавливают из вискозногополотна или гидрогеля: они прекрасно пропускают питательные вещества изподушечки. Сама оболочка также может содержать ценные вещества (растительныеэкстракты, плаценту, витамины, масла), которые высвобождаются при контакте скожей. Лучше всего пользоваться ими регулярно – так вы добьетесь некратковременного, а постоянного эффекта. Однако они хороши и в качествеэкспресс-меры, если необходимо быстро вернуть себя в форму после вечеринки.Кубики льда для лицаЗамороженные кубикипозволяют очень быстро снять отек с глаз. Можно использовать обычнуюзамороженную воду, но будет лучше, если вы поместите в морозильную камеру отварпетрушки, ромашки или календулы.Использовать кубикиследует по утрам, протирая ими проблемные зоны на лице. Это могут быть нетолько области вокруг глаз, но и лоб, щеки, подбородок. Благодаря холоду кожамгновенно приобретает более свежий вид и здоровый цвет. Кроме того, контрасттемператур тренирует кровеносные сосуды, что позволяет со временем получитьидеальную внешность практически без усилий с вашей стороны.Контрастный душМы с детства знаем, чтоконтрастный душ – источник бодрости и энергии на весь день. Пришло времяпроверить эту теорию на себе! Резкая смена температур позволяет разогнатькровь, что улучшает снабжение тканей кислородом, придает бодрость и прогоняетсонливость. Важно не переусердствовать – первое время разница в температурахдолжна составлять не более 5-7 градусов. А когда организм привыкнет, этотразбег можно постепенно увеличить.Имбирно-цитрусовый коктейльНаутро после вечеринкиочень важно быстро вывести из организма скопившиеся токсины, и с этим вампоможет ударная доза витамина С. Он в больших количествах содержится вапельсинах, грейпфрутах и лимонах. А если к их соку добавить богатыйантиоксидантами свежий имбирь, вы получите идеальный коктейль, который зарядитэнергией на весь день.Хорошие результаты даетминеральная вода с лимоном. Для лучшего эффекта ее нужно пить в большомколичестве, и тогда жидкость быстро выведет из организма токсины, а лимонпоможет вернуться в форму.Увлажнение для кожиЛицо нуждается врегулярном и глубоком увлажнении независимо от времени года и нашеговремяпрепровождения, но в праздничные дни эта потребность резко возрастает.Дело в том, что спиртные напитки обезвоживают организм, и кожа страдает отнедостатка влаги в десятки раз сильнее, чем обычно.Для увлажнения используйтеготовые магазинные кремы, термальную воду, тоники, флюиды. Также можноприготовить легкую увлажняющую маску самостоятельно. Для этого смешайте поодной столовой ложке сметаны и меда с одной чайной ложкой лимонного сока. Маскунаносят на лицо и зону декольте, оставляют на 15 минут, после чего смываюттеплой водой.Маскируйте последствия бурного вечера легким макияжемЯркий, плотный мейк-аптолько подчеркнет недостатки кожи, поэтому лучше всего остановиться на светломи естественном макияже. Легкий тон и немного консилера под глазами помогутскрыть мешки. Но если нанести его в большом количестве на всю площадь отеков,он только подчеркнет их. Подсветите внутренний уголок века, предав глазамсияние. Закончите свой освежающий образ румянами и блеском для губ.Прогулка на свежем воздухеПолучасовая прогулкапоможет восстановить силы лучше, чем несколько дополнительных часов сна. Если увас нет возможности погулять, по дороге на работу выйдите из автобуса на паруостановок раньше и пройдите это расстояние пешком.\Холод к отекамСтарый проверенныйбабушкин способ быстро вернуть лицу тонус – это приложить к припухлостям что-тохолодное, например, ложку. Подержите ее в морозильной камере, после чегоприложите к мешкам под глазами буквально на три минуты. Эта процедурадостаточно экстремальная и стрессовая, поэтому потом обязательно нанесите наэто место питательный крем.Чистые волосыНе только кожа, но иволосы страдают от бурных вечеринок. Они впитывают в себя табачный дым,средства для укладки и все ароматы, с которыми "соприкасаются". И в итогесильно пересыхают, теряя сияние и блеск. Чтобы этого избежать, лучше сразу жепосле возвращения с вечеринки вымыть голову и сделать увлажняющую маску.Празднуйте правильно иобязательно заботьтесь о себе, чтобы последствия вечеринок не отразились навашей красоте! И, кстати: если следовать перечисленным не только в периодпраздников, но и ежедневно, то ослепительный внешний вид вам гарантирован все365 дней в году!