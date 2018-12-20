Столичные полицейские возбудили уголовное дело после кражи почти 300 тысяч рублей у 101-летней москвички.

Столичные полицейские возбудили уголовное дело после кражи почти 300 тысяч рублей у 101-летней москвички.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главке МВД Москвы, подчеркнув, что заявление от потерпевшей поступило в дежурную часть по району Чертаново Центральное 14 декабря.Сотрудники полиции выяснили, что в тот день к пенсионерке домой приходила некая женщина, представившаяся представительницей Совета ветеранов. Она долго беседовала с хозяйкой, после чего ушла, а вместе с ней пропали 295 тысяч рублей, хранившихся в квартире.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "кража". Ведется поиск преступницы.