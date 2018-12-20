Стефания Маликова стала объектом жесктой критики. 18-летнюю наследницу известной фамилии навазли светской бесприданницей.

Стефания Маликова стала объектом жесктой критики. 18-летнюю наследницу известной фамилии навазли "светской бесприданницей".Поклонников у дочери известного музыканта Дмитрия Маликова, которой недавно исполнилось 18 лет, довольно много. Девушка довольно активна и известна в интернете. В то же время, под постами Стефании часто можно увидеть критические посты.На сей раз на юную красавицу напала известный блогер Лена Миро. Она решила высказаться по поводу внешности Стефании."Когда в российском Интернете появилась девочка-подросток Стеша Маликова, я сразу сказала: "С таким форматом лица ее бабий век будет очень недолог. Из обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом". Так и случилось. Сейчас Стеше – 18. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицо утратило свежесть и отяжелело", – написала блогер.Лена Миро утверждает, что во взгляде читается "трудная судьба светской бесприданницы". Блогер приходит к заключению, что виноваты в этом родители Стефании. "Что ждет девочку, которая начала шастать по тусовкам, когда у нее еще не перевелись подростковые прыщи?", – задается вопросом Миро. "И кого в этом винить? Саму Стешу или все же родителей, которые на 6 десятке лет рожают ей суррогатного братика?", – пишет блогер.Напомним, почти год назад в семье певца Дмитрия появился новый член семьи. Сына Марка ему и его супруге родила суррогатная мать. Недавно Стефания Маликова опубликовала совместное фото с младшим братом возле наряженной новогодней елки.