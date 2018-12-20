Прокуратура провела проверку

Прокуратура провела проверкуАлександровская прокуратура устроила проверку в Струнино.Выяснилось, что в декабре2011 года в соответствии с заключением межведомственной комиссии струнинской администрации многоквартирный дом №12 на улице Заречная признали аварийным. Здание должны были снести. При этом данный дом не включили в план переселения граждан из аварийного жилищного фонда.Нанимателей муниципальных квартир дома расселили, администрация предъявила к собственникам помещений требования о необходимости произвести снос или реконструкцию здания. Но никто ничего не сделал.Получается, орган местного самоуправления, признав дом аварийным сносу, более 7-ми лет не осуществлял необходимых действий по изъятию земельного участка под ним.Городской прокурор обязал устранить допущенные нарушения. Успеть должны до июля 2019 года.