В чешском Нове Место 10-километровым спринтом среди мужчин стартовал 3 этап Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль по итогам гонки, преодолев дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды при нуле промахов на стрельбище.

В чешском Нове Место 10-километровым спринтом среди мужчин стартовал 3 этап Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль по итогам гонки, преодолев дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды при нуле промахов на стрельбище.Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Бе, время которого составило 23 минуты 09.9 секунды. На огневом рубеже он не допустил ни одного промаха. Замкнул тройку призеров гонки шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он финишировал спустя 54,2 секунды после Бе.Отметим также, что в двадцатку лучших биатлонистов спринта попал еще два россиянина: Дмитрий Малышко (+1.14,4) и Матвей Елисеев (+1.24,2), которые приехали к финишу на 14-м и 17-м местах соответственно. Евгений Гараничев – 28-й (+1.53,4).