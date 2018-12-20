В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что в настоящее время может поменяться власть в Конгрессе.

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что в настоящее время может поменяться власть в Конгрессе, передает телеканал "Россия 24"."На сто процентов можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего президента. Сможет ли он в этих условиях выйти на какой-то прямой диалог с Россией — я не знаю, это надо у них спрашивать", — добавил глава государства."Трамп победил на выборах президента США, это очевидный факт, с этим никто как бы и не спорит, — констатировал Путин. — Но не хотят признавать эту победу. Ведь это же неуважение к избирателям".По его словам, вместо этого оппоненты президента США делают все, чтобы делегитимизировать главу государства.Президент подчеркнул, что, даже несмотря на это, необходимо выстраивать двусторонние отношения, и Москва к этому готова. "Как только — так сразу, — отметил он. — Как только будет готова другая сторона, мы будем это делать".Между тем, Путин заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом."Будет наша встреча или не будет — я не знаю. Я много раз говорил о том, что мы готовы. Мы считаем, что есть вопросы, которые мы должны вместе обсуждать", — сказал Путин.Президент отметил, что ему предстоит обсудить с Трампом проблему Северной Кореи, Афганистан, а также другие вопросы международной обстановки."Нам, в конце концов, нужно поговорить о двусторонних отношениях", — добавил Путин.