Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе 22-25 января 2019 года.

Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе 22-25 января 2019 года.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Трамп будет присутствовать на ВЭФ, как и в 2017 году.Она также рассказала, что делегацию США возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В Швейцарию также полетят государственный секретарь Майкл Помпео, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, а также дочь и зять президента США — его советники Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о руководителе российской делегации в Давосе пока не принято, подчеркнув, что Россия пока взяла паузу с подготовкой к форуму в Давосе "после известных решений".В ноябре Москва выразила недоумение тем, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и руководитель ВТБ Андрей Костин не были приглашены на ВЭФ.В середине декабря организаторы форума отменили ограничения для российских предпринимателей, поэтому было решено, что официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе экономического форума.