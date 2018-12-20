Певица Татьяна Терешина рассказала, как протекает ее вторая беременность. Бывшая солистка группы Hi-Fi призналась, что у нее появились проблемы со здоровьем.

Певица Татьяна Терешина рассказала, как протекает ее втораябеременность. Бывшая солистка группы Hi-Fi призналась, что у нее появилисьпроблемы со здоровьем.В личном микроблоге Терешина поведала, что не можетнормально ходить. "У меня защемило седалищный и я хромая", – призналась певица.Знаменитость отметила, что не переживает из-заслучившегося. По словам Татьяны, во время первой беременности у нее случилосьтоже самое незадолго до родов. Звезда надеется, что вскоре ее состояниенормализуется.Также артистка рассказала, что в последнее время ей оченьжарко. "Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так каквсех могу заморозить своим вечно открытым окном", – сообщила она.Татьяна отметила, что в целом чувствует себя отлично иуверенно. Малыш очень активен в животе, чего она никак не ожидала. "Иногдаживот перемещается с лева на право, обратно и так часами", – поделилась звезда.Напомним, Татьяна Терешина ждет ребенка от своего 23-летнегомужа Олега. Свадьбу они сыграли в начале минувшей осени. Также у девушкиподрастает дочь Арис от предыдущих отношений. По словам знаменитости, Олегпрекрасно ладит с девочкой.