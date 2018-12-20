Певица Татьяна Терешина рассказала, как протекает ее вторая
беременность. Бывшая солистка группы Hi-Fi призналась, что у нее появились
проблемы со здоровьем.
Певица Татьяна Терешина рассказала, как протекает ее вторая
беременность. Бывшая солистка группы Hi-Fi призналась, что у нее появились
проблемы со здоровьем.
В личном микроблоге Терешина поведала, что не может
нормально ходить. "У меня защемило седалищный и я хромая", – призналась певица.
Знаменитость отметила, что не переживает из-за
случившегося. По словам Татьяны, во время первой беременности у нее случилось
тоже самое незадолго до родов. Звезда надеется, что вскоре ее состояние
нормализуется.
Также артистка рассказала, что в последнее время ей очень
жарко. "Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так как
всех могу заморозить своим вечно открытым окном", – сообщила она.
Татьяна отметила, что в целом чувствует себя отлично и
уверенно. Малыш очень активен в животе, чего она никак не ожидала. "Иногда
живот перемещается с лева на право, обратно и так часами", – поделилась звезда.
Напомним, Татьяна Терешина ждет ребенка от своего 23-летнего
мужа Олега. Свадьбу они сыграли в начале минувшей осени. Также у девушки
подрастает дочь Арис от предыдущих отношений. По словам знаменитости, Олег
прекрасно ладит с девочкой.