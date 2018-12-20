Президент США с гордостью отчитался в Twitter о
победах в Сирии. Оказывается, это он разгромил там всех террористов.
Президент США с гордостью отчитался в Twitter о
победах в Сирии. Оказывается, это он разгромил там всех террористов.
Дональд Трамп написал, что американским военным пришлось выполнять
работу России, Ирана и Сирии в борьбе с Исламским государством
(террористическая организация, запрещена в России).
"Иран, Сирия и другие – это локальные враги ИГ. Мы
делали их работу. Пора возвращаться домой и перестраиваться", – гласит твит
американского лидера.
При этом он сделал ошибку в предложении, где говорится о
работе за других, использовав слово there (англ. "там") вместо their
(англ. "их). Пользователи соцсети упрекнули Трампа за допущенную ошибку. "То чувство, когда президент США испытывает трудности с
английским уровня первого класса", – написали в комментариях.
Накануне, 19 декабря Трамп заявил, что отдал приказ о выводе
войск из Сирии. Российский президент на большой пресс-конференции назвал это решение
правильным и напомнил, что американские солдаты находятся на территории Сирии
незаконно.
Между тем эксперты говорят, что главную роль в сирийском
урегулировании по-прежнему играет
Россия, именно ее военные находятся в арабской республике абсолютно законно, по
приглашению президента Башара Асада. И именно наши войска сыграли главную роль
в разгроме террористов.
Года назад о полной победе над "Исламским
государством" сообщил российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что террористы
разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба
Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от боевиков
ИГ.