Президент США с гордостью отчитался в Twitter о победах в Сирии. Оказывается, это он разгромил там всех террористов.

Президент США с гордостью отчитался в Twitter опобедах в Сирии. Оказывается, это он разгромил там всех террористов.Дональд Трамп написал, что американским военным пришлось выполнятьработу России, Ирана и Сирии в борьбе с Исламским государством(террористическая организация, запрещена в России)."Иран, Сирия и другие – это локальные враги ИГ. Мыделали их работу. Пора возвращаться домой и перестраиваться", – гласит твитамериканского лидера.При этом он сделал ошибку в предложении, где говорится оработе за других, использовав слово there (англ. "там") вместо their(англ. "их). Пользователи соцсети упрекнули Трампа за допущенную ошибку. "То чувство, когда президент США испытывает трудности санглийским уровня первого класса", – написали в комментариях.Накануне, 19 декабря Трамп заявил, что отдал приказ о выводевойск из Сирии. Российский президент на большой пресс-конференции назвал это решениеправильным и напомнил, что американские солдаты находятся на территории Сириинезаконно.Между тем эксперты говорят, что главную роль в сирийскомурегулировании по-прежнему играетРоссия, именно ее военные находятся в арабской республике абсолютно законно, поприглашению президента Башара Асада. И именно наши войска сыграли главную рольв разгроме террористов.Года назад о полной победе над "Исламскимгосударством" сообщил российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что террористыразгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник ГенштабаВалерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от боевиковИГ.