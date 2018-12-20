Не успела Анастасия Волочкова порадоваться рождению второй дочери своей домработницы Лолы, как новое несчастье обрушилось на нее. Балерина пожаловалась на то, что ей угрожают расправой.

Не успела Анастасия Волочкова порадоваться рождению второй дочери своей домработницы Лолы, как новое несчастье обрушилось на нее. Балерина пожаловалась на то, что ей угрожают расправой.продолжает утверждать, что краснодарский бизнесмен Андрей Марченко домогается ее. В качестве доказательств она передала журналистам некие голосовые сообщения, где пьяный человек голосом, напоминающим Марченко, зазывает ее на Рублевку."После того, как я разоблачила этого человека и показала, какой он есть на самом деле, мне и в адрес моего пиар-директора Натальи стали поступать звонки с угрозами: "За "олигарха из трущоб" и все публикации обо мне ты еще ответишь! Если не перестанешь вонять в общественных местах, будешь вонять в другом месте!" Представляете, он грозит мне расправой. Его пиар на моем имени зашёл слишком далеко..." – пожаловалась в беседе с репортерами.Все началось с того, что несколько дней назад скандально известная балерина заявила, что ее домогался краснодарский миллионер Андрей Марченко. Кроме того, мужчина, якобы заключивший с балериной трудовые договоренности, не выполнил свою часть условий и был обвинен в обмане. Вскоре выступил и сам Марченко. Он опроверг все обвинения.Бизнесмен заявил, что не домогался балерины и никакие пикантные сообщения ей не писал. "Сейчас ведь XXI век, я ничему не удивляюсь. Мне однажды позвонили с моего второго телефона", – отметил он. А еще миллионер сообщил, что никаких рабочих отношений у него с Волочковой не было."Могу сказать однозначно: этого не было. С большим уважением к ней отношусь. Хороший она человек, дай Бог ей здоровья", – пожелал Марченко. Впрочем, миролюбивый бизнесмен не исключил и неприятного сценария: если решит судиться, он примет ответные меры.