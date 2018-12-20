Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может иметь самые тяжелые последствия и обрушить всю систему контроля над вооружениями. Впрочем, даже в этом случае у России есть чем ответить и с помощью новейших разработок сохранить стратегический баланс сил с Америкой, несмотря на ее рекордный военный бюджет.

Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может иметь самые тяжелые последствия и обрушить всю систему контроля над вооружениями. Впрочем, даже в этом случае у России есть чем ответить и с помощью новейших разработок сохранить стратегический баланс сил с Америкой, несмотря на ее рекордный военный бюджет. Обо всем этом Владимир Путин заявил сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны. Президент подвел итоги деятельности вооруженных сил и оборонного комплекса в уходящем году и наметил планы на будущее.Верховный главнокомандующий, обращаясь к военачальникам, говорит о необходимости анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире. Сложными остаются ситуации на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. НАТО наращивает военную инфраструктуру вблизи наших границ. А главный член альянса, Соединенные Штаты, явно взяли курс на обострение обстановки."Серьезную обеспокоенность вызывают и заявления руководства Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. Да, действительно, с этим договором есть определенные сложности. В нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению? Или приступить к обсуждению параметров нового договора? В случае же слома договора со стороны Соединенных Штатов – я уже говорил об этом публично и считаю необходимым в этой аудитории еще раз прямо заявить – мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность", — заявил президент.Потому что США, как крупнейшая военная держава планеты, тратит на оборону, а вернее сказать, на нападение, больше всех других стран, вместе взятых. В следующем году сумма еще больше вырастет."Свыше 700 миллиардов – бюджет Пентагона. 725, рекорд! Даже с учетом небольшой инфляции все равное это такой милитаристский бюджет на самом деле. А у нас 46 был в прошлом году. Диспаритет очень большой, а нам нужно сохранить стратегический баланс. Вопрос: возможно ли это или нет? И если возможно, как это сделать? То, что это возможно, мы видим. У нас появляются новые системы оружия, причем такие, которых ни у кого нет. Нет пока ни у кого гиперзвукового оружия, а у нас есть. Это принципиальный вопрос – правильно определять приоритеты, куда тратить деньги, не разбрасываться ими, а принимать правильные решения и направлять ресурсы туда, где они дадут максимальный эффект", — уверен Путин.В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда мир стоял на краю и казалось, такого больше не повторится."Подписанный договор что означал? Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 километров до 5 тысяч километров. Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение – одному богу известно. Но это было сделано. А наши партнеры продолжали развивать такие системы вооружения, повторяю, морского и воздушного базирования. Что же так забеспокоило наших партнеров? Видимо, то, что у нас появились эти компоненты – ракеты средней и меньшей дальности воздушного базирования и морские. Морские хорошо известны, это ракеты «Калибр», которые применялись из двух акваторий – из акватории Каспийского моря и из акватории Средиземного моря – и работали очень хорошо, успешно, точно и как положено. Х-101 воздушного базирования. По дальности это и ракета средней дальности. Может быть, это забеспокоило наших партнёров? Я уже не говорю про такое оружие, как «Кинжал». Это тоже, по сути, оружие средней дальности, две тысячи километров, но уникальное, которого в мире нет. Две тысячи километров, «Кинжал» – это гиперзвуковое оружие, больше 10 Махов. Вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось. Но это не нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Эта система расположена на самолете МиГ-31, а не на территории. А вот они нарушают: «Иджисы» поставили в Румынию, сейчас в Польшу поставят", — говорит Владимир Путин.Так что наши последние успехи в создании новейших образцов вооружения, не имеющих аналогов в мире, — это отчасти ответная мера. И тем не менее все виды и рода войск в уходящем году развивались сбалансировано, в соответствии с планами госпрограммы вооружения."С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса "Пересвет". В 2019 году заступит на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард". Все эти средства обеспечат гарантированное преодоление самых современных противоракетных систем. Кроме того, начаты испытания головной подводной лодки проекта "Борей-А", отличающейся повышенной скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами", — заявил министр обороны Сергей Шойгу.Понятно, когда президент говорил об этих системах в послании Федеральному Собранию, все опытно-конструкторские работы по этим проектам были уже завершены. Но то, что так быстро, всего через несколько месяцев, большую часть уже начали поставлять в войска, несомненное достижение как оборонно-промышленного комплекса, так и самих военных."Это оружие кратно – именно кратно – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия, укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", — добавил глава государства.Военно-морской флот едва ли не каждый месяц пополняется новыми кораблями. Боевые машины получают соединения морской авиации. Развиваются береговые ракетные комплексы. В планах на ближайшие годы серьезное переоснащение."Это, конечно, дальнейшее развитие и совершенствование группировки морских стратегических ядерных сил, это и дальнейшее строительство, продолжение серии "Борей А", это, конечно, дальнейшее развитие группировки многоцелевых подводных лодок, не атомных подводных лодок. Мы будем продолжать строительство кораблей дальней морской зоны, прежде всего, фрегатов, больших десантных кораблей и, конечно же, кораблей ближней морской зоны", — сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.Но уже сейчас российские вооруженные силы находятся в таком состоянии, когда могут гарантированно нанести ответный удар. Это подтвердили и общевойсковые учения "Восток-2018". Самые масштабные за всю историю современной России. По размаху и масштабности перегруппировок такие учения не проводились даже в советское время. К тому же прошли они в международном формате с участием Китая и Монголии."Удалось сохранить гармоничное развитие всех видов и родов вооруженных сил, особенно то, что наша ядерная триада вышла на рекордные показатели, современной оснащенностью 82%. А это, как мы знаем, главный гарант нашей безопасности", — считает сенатор Владимир Шаманов.Военные технологии двигают вперед всю науку. В Анапе построен новейший инновационный центр "Эра". Российские университеты готовы к сотрудничеству."Чтобы вокруг вот этой проблемы, связанной с наукой, фундаментальными технологиями, были сосредоточены усилия не только военных, но и гражданских лиц, научных центров, я думаю, что для нас это тоже задача", — уверен ректор МГУ Виктор Садовничий.Многие офицеры опыт боевых действий в реальной обстановке получили в Сирии. Но официально операция там завершилась ровно год назад. Здесь же, в здании Министерства обороны, сегодня представлены трофеи, захваченные у боевиков на освобожденных территориях.Это передвижные установки неуправляемых ракетных снарядов на базе внедорожников. А вот крупнокалиберное стрелковое оружие, изготовленное кустарным способом. Использовалось в основном как ружье-антиснайпер. Здесь противотанковые ракетные комплексы, в том числе те самые американские TOW, от которых несли большие потери сирийские войска. А это немецкая гаубица, 105-миллиметровая, середины прошлого века. И много беспилотников. Большая часть произведена в странах Восточной Европы. А захвачено оружие в провинции Дейр-Эз-Зор, которая год назад и была освобождена.Путин осматривает пункт управления боевиков, оснащенный цифровыми и модульными радиостанциями. У террористов была самая настоящая армия, оснащенная по последнему слову. Как доказательство, спецоборудование для прокладки тоннелей и даже самоходный минный трал, произведенный в Великобритании.Но, пожалуй, самое страшное оружие — вот такие игрушки со смертоносной начинкой. Скольких ни в чем не повинных детей они погубили. Террористы при поддержке своих покровителей, действовали на территории Сирии предельно жестоко и цинично. Грабили гуманитарные конвои, оставляя голодными тысячи беженцев и устраивали провокации с химоружием. Но теперь всему миру известно, кто стоял за этими постановочными атаками.Еще три года назад казалось, что Сирия не уцелеет. Но теперь разжигателям сирийской бойни пришлось смириться с новой реальностью."После разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется. Однако бандиты ещё пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена. Окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку. Одновременно наши военнослужащие достойно выполняют поставленные миротворческие и гуманитарные задачи. Помогают возрождению Сирии как единого, мирного, стабильного государства", — заявил Путин.Верховный главнокомандующий отдельно встретился сегодня с командующими войсками военных округов и Северным флотом. А также вручил государственные награды ряду военных подразделений и Восточному военному округу. И, конечно, же на коллегии говорили о том, как государство поддерживает военнослужащих. В этом году жилье получили около 100 тысяч офицеров и контрактников. В следующем году эта работа будет продолжена, вырастет денежное довольствие и военные пенсии.