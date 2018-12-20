На Большой пресс-конференции Владимира Путина журналисты неизбежно ловят яркие и ёмкие выражения президента России. На этот раз без них тоже не обошлось. Вести.Ru выловили из его ответов фразы, которые наверняка запомнятся не только представителям СМИ.

На Большой пресс-конференции Владимира Путина журналисты неизбежно ловят яркие и ёмкие выражения президента России. На этот раз без них тоже не обошлось. 33Live.RuRu выловили из его ответов фразы, которые наверняка запомнятся не только представителям СМИ."Неча на зеркало пенять, коли рожа крива"Эту поговорку Путин вспомнил, когда отвечал на вопрос о росте экономики всего в 1 процент, как о том говорит Леонид Кудрин."Ну, во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович был вице-премьером российского правительства, поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят", — сказал Путин, отметив также, что "так считать механически нельзя".При этом президент назвал Алексея Кудрина, который сейчас возглавляет Счетную палату, хорошим и надежным специалистом, к рекомендациям которого он прислушивается."Око за око, зуб за зуб"?По такому принципу, сказал Путин, Россия не будет отвечать на задержание за границей граждан России. Так он ответил на вопрос о том, что некоторые страны (в частности, в контексте американо-китайских отношений последнего времени) достаточно жестко отвечают на задержание своих граждан."Не будем хватать ни в чем неповинных людей, чтобы на наших менять", – сказал президент."Это очень тонкая сфера, и мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в кодексе царя Хаммурапи", — отметил Путин, напомнив, что это принцип "талиона", который у нас называется "око за око, зуб за зуб"."Спасибо, вас тоже": Путин поздравил журналистов с Днем работников госбезопасности20 декабря, когда в Москве проходила 14-я Большая пресс-конференция, в России отмечается профессиональный праздник разведчиков.Один из журналистов поздравил Владимира Путина (который был сотрудником КГБ) с этим праздником, на что президент ответил: "Спасибо, вас тоже".Он пояснил, что в работе журналистов и сотрудников спецслужб есть общее: она всегда связана со сбором информации."Бюрократия вечна"Несколько вопросов были посвящены проблемам бюрократии и соблюдения прав человека."Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее тоже невозможно", — констатировал Путин.Однако если ее правильно выстроить, то она нормально работает, уверен президент.Еще одна фраза в шутливом контексте прозвучала и в ответ на вопрос об иноагентах в контексте соблюдения "прав человека".Путин рассказал о ситуации, когда одного из его коллег (имя президент не назвал) спросили: "Как у вас с правами человека?""Какого человека?" – отреагировал он. "Вот и я вас хочу спросить: какого человека?" — рассмеялся президент в ответ на вопрос журналистки."Царь хороший – бояре плохие"?С иронией припомнил Путин и извечную русскую поговорку о том, что "царь хороший — бояре воры и разбойники", когда журналисты ему рассказали о том, что в регионах чиновники нередко делают резонансные заявления, которые противоречат той политике, которую проводит и декларирует Путин.При этом он сказал, что, на его взгляд, "если что-то не получается, то все виноваты".Президент отметил, что неслучайно Моисей 40 лет водил людей по пустыне. "Не бывает так, что закрыл коробочку, потом открыл, а там все хорошо", – сказал глава государства.Так он пояснил свои слова о том, что среди чиновников, действительно, есть люди, которые не отдают отчета в том, что они говорят. Значит, такие люди, по его словам, просто не готовы для такой работы.По словам Путина, это — вопрос взросления государственного аппарата."Санкции заставили нас включить мозги""Да, негативные влияния есть", – ответил Путин на вопрос о влиянии западных санкций на экономику России. "Но посмотрите: есть и плюс от этих санкционных дел", — сказал президент и пояснил: "Они заставили нас включить мозги"."Российский флаг никому не может помешать"Так президент ответил на ремарку журналиста, который пришел с достаточно большим плакатом, на котором был изображен флаг России, отметив, что его плакат никому не помешал.Эта ремарка возникла в связи с тем, что ранее организаторы Большой пресс-конференции Путина попросили журналистов не приносить плакаты больше формата "А3", поскольку они мешают работе фотографов и операторов."Российский флаг никому не может помешать", — сказал Путин."Сам женат — и мне того же хочет"Так с юмором Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, когда он женится. Президент признался, что как порядочный человек когда-нибудь он должен будет жениться.При этом глава государства спросил журналиста, женат ли он сам? Тот ответил утвердительно. На это Путин со смехом и сказал: "Сам женат, и мне того же хочет"."Не дождетесь"Этой известной фразой Владимир Путин отреагировал на написанный на плакате вопрос: "Как здоровье?"Президент спросил, чье здоровье имела в виду журналистка с таким плакатом? Она уточнила, что вопрос был о его здоровье."Не дождетесь", — сказал Владимир Путин.Прямую трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24", радио "Вести ФМ" и сайт 33Live.RuRu.