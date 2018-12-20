Бывший тренер хоккейной сборной России и СКА Харийс Витолиньш в ближайшее время возглавит швейцарский клуб Давос. 50-летний специалист уже согласовал детали контракта.

Бывший тренер хоккейной сборной России и СКА Харийс Витолиньш в ближайшее время возглавит швейцарский клуб "Давос". 50-летний специалист уже согласовал детали контракта.Хоккеист рижского "Динамо" в третьем поколении, бывший нападающий рижского "Динамо" Витолиньш в течении многих лет входил в тренерский штаб Олега Знарка, где был помощников главного тренера. Витолиньш помогал Знарку в московском "Динамо" и СКА. Он трижды становился победителем Кубка Гагарина — дважды с московским "Динамо" (2012, 2013) и один раз с петербургским СКА (2017). В "Давосе" латвийский специалист займет место главного тренера, сообщает ТАСС.С 2014 по 2018 году Витолиньш был ассистентом Знарка в сборной России. За время его работы наша команда становилась чемпионом мира в 2014 году, а в уходящем году победила на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане..