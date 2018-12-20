Звезда в постели: Ольга Серябкина опубликовала в Instagram откровенный снимок. Некоторые фанаты так возбудились, что посоветовали певице сниматься в порно.

Звезда в постели: Ольга Серябкина опубликовала в Instagram откровенный снимок. Некоторые фанаты так возбудились, что посоветовали певице сниматься в порно.На фотографиях звезда позирует в нижнем белье черного цвета. Поклонники звезды были впечатлены формами певицы – особое внимание привлекла ее пышная грудь.Поклонники отметили, что Серябкина отлично выглядит и смело может сменить карьеру исполнительницы на работу модели. А некоторые даже прочат Molly карьеру порноактрисы. "Будущее порнозвезды уже заложено урааа", – комментирует снимок один из подписчиков (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Звезда не стала отвечать на пошлые комментарии. Вместо этого Ольга опубликовала трогательное фото, на котором она позирует в теплом свитере под горло за столом.Пользователи признали, что певице удается грамотно чередовать образы – а ее фирменный стиль при этом сохраняется. За три часа публикация Серябкиной набрала в сети Instagram около 80 тысяч отметок "мне нравится".Напомним, в прошлом месяце поклонники Ольги не на шутку переволновались. Певица попала в больницу – за сутки до сольного концерта. О госпитализации сообщила сама Ольга. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой видна ее рука с катетерами от капельницы. К счастью, тревоги фанатов оказались напрасны.Ранее Максим Фадеев опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен с Ольгой . Снимок сделан в черно-белом цвете, оба в кадре серьезные. "Ольга уходит из группы SEREBRO в 2019 году. Она остается дома, в MALFA, и все силы отдаст своей сольной карьере. В чем я полностью ее поддерживаю и даже хочу вас к этому призвать", – сообщил продюсер.