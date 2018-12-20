О смерти отца Александра Малинина Николая Выгузова сообщила его супруга. Женщина рассказала о последних днях мужа и равнодушии врачей.

О смерти отца Александра Малинина Николая Выгузова сообщила его супруга. Женщина рассказала о последних днях мужа и равнодушии врачей.На 80-м году жизни в Екатеринбурге умер Николай Выгузов, отец прославленного российского исполнителя Александра Малинина. О его последних днях рассказала вдова Татьяна Васильевна. Женщина отметила, что состояние Выгузова ухудшилось еще год назад – его сразил инсульт. К счастью, он смог восстановиться.Однако месяц назад отец Александра Малинина неожиданно упал на улице. "С тех пор с каждой минутой ему становилось хуже. Я даже скорую вызвала. Они посмотрели и сказали: "Это от старости!" Вообще, с врачами мы намучились. Пока не заставишь – ничего не делают. Скорую я вызывала в те дни трижды – только на третий раз его увезли в больницу", – пожаловалась вдова.В клинике, по словам женщины, Выгузову ставили капельницу и давали пару таблеток. Сам мужчина все больше спал. Спустя несколько дней его выписали, однако лучше отцу певца явно не было. "В обед я его растолкала, дала таблетки. Он говорит: "Я хочу спать!" До ужина так и не проснулся. Я его начала будить, но не смогла. Открыла веки, а у него глаза стоят и не двигаются! Так испугалась: вызвала скорую. Они приехали, сказали, что у мужа кома, и уехали", – цитирует вдову Выгузова .Тем не менее, женщине удалось отправить мужа в больницу. Там ему поставили несколько капельниц, затем перевели в реанимацию, подключили к аппаратам. Там он пробыл, по словам вдовы, неделю. "В воскресенье я упросила врача дать мне проведать мужа, потому что из крайне тяжелого состояния он никак не выходит. Мы приехали, повидались. Он, видимо, нас ждал – через пару часов умер", – завершила свой рассказ Татьяна Васильевна.Разумеется, горестную новость она сообщила Александру Малинину. Через посредников женщина связалась с артистом. Однако трубку взяла его верная супруга Эмма. Вдова отметила, что малинин взял на себя организацию похорон отца. Николай Выгузов нашел последний приют на местном кладбище в Екатеринбурге.