К активному противостоянию народные избранники перешли после того, как представитель Оппозиционного блока Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат, обличающий председателя Украинского выбора Виктора Медведчука в связях с Москвой.

Депутаты Верховной рады устроили массовую драку сразу после принятия закона, обязывающего Украинскую православную церковь указать в названии принадлежность к Московскому патриархату. Стычку в зале заседаний сняли на видео.К активному противостоянию народные избранники перешли после того, как представитель "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат, обличающий председателя "Украинского выбора" Виктора Медведчука в связях с Москвой. На депутата тут же набросились представители партии "Народный фронт", а спустя пару секунд в драке уже участвовало по меньшей мере семь парламентариев.Противников быстро разняли, но утихомирить их удалось только после того, как плакат вернули на место.В четверг Верховная рада приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь в своем названии указать принадлежность к РПЦ. Как отмечается в пояснительной записке, цель нововведения — "обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины, уставом таких организаций".