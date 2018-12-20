Ученые из Плимутского университета в Великобритании заявили, что детские игрушки из пластика, а также кермические изделия и краски могут быть опасны для здоровья человека. Дело в том, что они содержат высокий уровень канцерогенного тяжелого металла кадмия.

Ученые из Плимутского университета в Великобритании заявили,что детские игрушки из пластика, а также кермические изделия и краски могут быть опасныдля здоровья человека. Дело в том, что они содержат высокий уровень канцерогенноготяжелого металла кадмия.Это химическое вещество используется для создания желтого,оранжевого и красного цветов, но с течением времени слой краски стирается.Кадмий также попадает в изделия из стекла во время переработки.Как утверждают британские специалисты, концентрация этогометалла в среде не должна превышать более 50-800 частей на миллион. Темне менее поверхность некоторых предметов может содержать это химическое веществов опасном количестве.Самую высокую концентрацию кадмия ученые обнаружили в составекрасок, которые используют при нанесении надписей и рисунков на стеклянныестаканы и бутылки. Кадмий был найден в 70 процентах случаев. Также выяснилось,что это вещество встречается на поверхности керамики и старых пластмассовыхизделий – 40 тысяч частей и 35 тысяч частей на миллион соответственно.Эксперты считают, что проблему можно решить, убедив производителей стеклянной посуды отказаться от применения дешевой минеральной краски. Также ученые рекомендуют перестать использовать изделия такого рода для кислой еды и напитков. Проведенные опыты доказали, что уксусная кислота и ее аналоги ускоряют вымывание тяжелых металлов из рисунков.