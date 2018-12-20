Развод голливудской пары не мог не отразиться на их наследниках. Многие близкие друзья бывших супругов настаивают на том, что Анджелина Джоли настроила старших детей против актера.

Развод голливудской пары не мог не отразиться на ихнаследниках. Многие близкие друзья бывших супругов настаивают на том, что Анджелина Джоли настроила старших детей против актера.Брэд Питт получил право видеться с детьми чаще, но послеэтого столкнулся с большой проблемой. Старшие наследники – Мэддокс, Пакс и Захара– не хотят видеться с отцом и избегают его. "Эта не та победа, на которую он рассчитывал. Актеру удалось поделить опеку пополам, но он столкнулся струдностями. Старшие дети не хотят с ним общаться, и это очень расстраивает Брэда.Они на стороне Энджи и всегда были за нее", – рассказал источник, близкий кзвезде фильма "Бойцовский клуб".Друзья Питта уверены, что Джоли специально настроила детей против отца."Они уже находятся в том возрасте, когда могут сами принимать решения. Брэднадеется, что они навещают его по собственной воле", – добавил анонимный источник.В понедельник, 17 декабря, наследники отметили день рожденияактера в Лос-Анджелесе. "Дети остались на всю ночь, и для Питта это было оченьважно", передает издание US Weekly. Торжество пропустилстарший ребенок Мэддокс, отношения с которым актер уже вряд ли когда-нибудьсможет восстановить. Именно их конфликт во время полета семьи в Америку в сентябре2016 года мог стать одной из причин для развода. "Брэд жалеет о случившемся, нопонимает, что восстановить отношения вряд ли удастся. Он не будет беспокоить старшегосына", – сообщил близкий друг звезды.Близнецы Вивьен и Нокс, к счастью, совсем не пострадали отпоследствий развода родителей. Они не столкнулись с теми же проблемами, что истаршие ребята, потому что сделала все, чтобы уберечь их от ложныхслухов, и не обсуждала с ними разрыв.Больше всего бывших супругов волнует дочь Шайло. "У нее самый тяжелыйопыт. Девочка хочет проводить больше времени с отцом, но в то же время очень боитсяего. Брэд может быть очень упрямым, но ради ребенка Питт готов измениться", – продолжилисточник.Для того чтобы сблизиться с дочерью, отец вдохновляет ее последовать примеру родителей и стать актрисой. Однако такоевмешательство в жизнь ребенка очень раздражает Энджи, которая считает, что13-летней девочке еще рано делать первые шаги в киноиндустрию.Недавно в прессе появились сообщения о том, что причинойразвода и Брэда Питта могли стать не только проблемы салкоголем. "Душевное здоровье актера вызывало у многих вопросы. Дети сообщили,что он плохо обращался с матерью, часто был в дурном настроении, а также равнодушноотносился к их просьбам". Звезде даже предлагали пойти к психотерапевту вовремя лечения алкогольной зависимости.