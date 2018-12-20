Единая Россия проверит цены на оборудование для цифрового телевидения. Оно начинает вещать на территории всей страны с 1 января 2019 года.

"Единая Россия" проверит цены на оборудование дляцифрового телевидения. Оно начинает вещать на территории всей страны с 1 января2019 года.Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" проверитцены на цифровые приставки для телевизоров, что позволит оперативно реагироватьна их повышение и привлекать контрольно-надзорные органы для исправленияситуации на местах. Об этом заявил глава общественного совета партпроекта МаксимПротасов."В рамках мониторинга ценовой политики на рынкетелекоммуникационного цифрового оборудования планируем использовать информациюнепосредственно от граждан", – сказал единоросс.По словам координатора проекта Анны Кувычко, вопросдоступности цифрового телевидения требует особого внимания. Она рассказала обуже имеющихся жалобах от жителей отдаленных уголков страны о необоснованномзавышении цен на оборудование для приема цифрового сигнала."Предприниматели не должны наживаться при переходе на цифру.Активисты партпроекта "Народный контроль" по всей стране проведут проверки ценна оборудование для цифрового телевидения", – пообещала Кувычко.Сегодня на большой пресс-конференции президент ВладимирПутин говорил о переходе на цифровое телевещание в стране с 1 января 2019 года.Глава государства сказал, что этот вопрос необходимо решать аккуратно иобязательно с учетом интересов тех людей, которые не могут приобрестисоответствующие приставки.Президент Владимир Путин 20 декабря провел большуюпресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первымс момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок вмае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференциюаккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было1640.