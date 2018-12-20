В Екатеринбурге дольщики жилого комплекса Кольцовский наконец-то получили ключи от своих квартир. Их дом считался проблемным объектом строительства. На нем сменилось несколько подрядчиков, а от их действий пострадали 145 человек.

В Екатеринбурге дольщики жилого комплекса "Кольцовский" наконец-то получили ключи от своих квартир. Их дом считался "проблемным" объектом строительства. На нем сменилось несколько подрядчиков, а от их действий пострадали 145 человек.Летом прошлого года обманутые дольщики даже объявили голодовку. Акция протеста тогда длилась больше двух недель, напоминает телеканал "Россия 24".