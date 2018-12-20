Депутаты Госдумы обратятся в прокуратуру по факту гибели оленя в Воронежской области. Животное было найдено связанным. По словам координатора партийного проекта Единой России Чистая страна, главы комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в надзорном ведомстве проверят законность и адекватность действий других ведомств.

ДепутатыГосдумы обратятся в прокуратуру по факту гибели оленя в Воронежскойобласти. Животное было найдено связанным. По словам координаторапартийного проекта "Единой России" "Чистая страна", главы комитетанижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова,в надзорном ведомстве проверят законность и адекватность действийдругих ведомств.Если жестокое обращение с животными имеет место,но на это закрывают глаза, то это повод для вмешательства прокуратуры, заявил парламентарий.Правоохранительные органы, подчеркнул Бурматов,должны реагировать на подобные сообщения. "Мы специально передали этипреступления от дознавателей к следователям – то есть к болеепрофессиональным людям", – отметил единоросс.Ранеев прессе появились публикации о мертвом олене, который был найденсвязанным на Ленинском проспекте Воронежа. Владельцами животного оказалисьорганизаторы квест-шоу.Депутат напомнил, что в следующем году "Единая Россия" в рамках партпроекта"Чистая страна" запустит сервис "Красная кнопка", который направлен на сохранение биологического разнообразия редких видов фауны.Это позволит гражданам оперативно сообщать об угрозах таким животным.Кроме того, Бурматовотметил, что на последнем пленарном заседании осенней сессии Госдумы 19декабря парламентарии приняли закон о защите животных от жестокогообращения. Нормативно-правовой акт запрещает умерщвлять зверей под любымпредлогом, устраивать бои, натравливать их на людей.Станет невозможнымпросто так избавиться от животного – его нужно будет передать в приютили новому хозяину. Помимо прочего, вводится запрет на содержание дикихзверей в квартирах и дачах, контактные зоопарки в торговых центах и прочее.Ранее "Дни.ру"об итогах экологической повестки "Единой России" в 2018 году. Зауходящий год было принято больше законопроектов по защите животных, чемза все предыдущие созывы Госдумы. В общей сложности было рассмотрено и одобрено порядка 15 таких инициатив.В числе важнейших – законы о запрете контактной притравкии об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Поинициативе "ЕР" была введена уголовная ответственность для такназываемых догхантеров – по сути, убийц собак, которые не стеснялисьделать это на детских площадках и в других общественных местах.