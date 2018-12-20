Единая Россия проконтролирует в регионах реализацию национальных проектов. К этому будет подключен депутатский корпус.

"Единая Россия" проконтролирует в регионах реализацию национальныхпроектов. К этому будет подключен депутатский корпус.Партия намерена задействовать региональных депутатов для контроляза реализацией нацпроектов. С таким заявлением выступила первый заместительсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина. Такона прокомментировала слова Владимира Путина о том, что сегодня существуетпроблема, связанная с контролем исполнения нацпроектов на региональном уровне.Единороссы, в частности, возьмут на контроль строительство иреконструкцию объектов, другие работы по нацпроектам. Баталина напомнила, чтотакое поручение дал им председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведе."Помимо этого, к контролю подключатся федеральныемониторинговые группы, которые, выезжая в территории, смогут совместно сместными депутатами дать объективную оценку тому, как в рамках национальныхпроектах решаются проблемы жителей", – добавила депутат.Ранее сегодня глава государства на ежегодной большойпресс-конференции заявил, что некоторые показатели национальных проектов могут бытьскорректированы по предложению регионов. Кроме того, отметил Путин, существуетпроблема с контролем над их исполнением на местах.Президент Владимир Путин 20 декабря провел большуюпресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первымс момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок вмае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференциюаккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было1640.