Единая Россия проконтролирует в регионах реализацию национальных
проектов. К этому будет подключен депутатский корпус.
"Единая Россия" проконтролирует в регионах реализацию национальных
проектов. К этому будет подключен депутатский корпус.
Партия намерена задействовать региональных депутатов для контроля
за реализацией нацпроектов. С таким заявлением выступила первый заместитель
секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина. Так
она прокомментировала слова Владимира Путина о том, что сегодня существует
проблема, связанная с контролем исполнения нацпроектов на региональном уровне.
Единороссы, в частности, возьмут на контроль строительство и
реконструкцию объектов, другие работы по нацпроектам. Баталина напомнила, что
такое поручение дал им председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведе.
"Помимо этого, к контролю подключатся федеральные
мониторинговые группы, которые, выезжая в территории, смогут совместно с
местными депутатами дать объективную оценку тому, как в рамках национальных
проектах решаются проблемы жителей", – добавила депутат.
Ранее сегодня глава государства на ежегодной большой
пресс-конференции заявил, что некоторые показатели национальных проектов могут быть
скорректированы по предложению регионов. Кроме того, отметил Путин, существует
проблема с контролем над их исполнением на местах.
Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую
пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым
с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в
мае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференцию
аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было
1640.