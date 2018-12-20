Президент России на Большой пресс-конференции пообещал, что всячески будет помогать любому избранному руководителю региона, и никто не останется без поддержки, поскольку это был выбор народа. Главное, сказал Путин, чтобы сам вновь избранный глава региона оказался на высоте и выполнял свои обещания.

Президент России на Большой пресс-конференции пообещал, что всячески будет помогать любому избранному руководителю региона, и никто не останется без поддержки, поскольку это был выбор народа:"Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель региона оказался на высоте и был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые людям дал", — отметил Владимир Путин.По его словам, если люди приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию "Единая Россия", то "это их выбор"."Главное, чтобы люди на территориях, в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему", — сказал глава государства.Он сказал, что встретится с недавно избранными губернаторами на следующей неделе. Президент также напомнил, что вскоре пройдет заседание Госсовета (предварительно оно назначено на 28 декабря), и сообщил, что уже дал поручение администрации президента провести отдельную встречу с вновь избранными главами регионов.