К двум годам и 10 месяцам в колонии-поселении приговорили Тракторозаводский суд Челябинска 23-летнего дзюдоиста Никиту Никитина за устроенное им смертельное ДТП, в результате которого скончался 37-летний отец двоих детей. Камеры наблюдения зафиксировали момент страшного столкновения.

К двум годам и 10 месяцам в колонии-поселении приговорили Тракторозаводский суд Челябинска 23-летнего дзюдоиста Никиту Никитина за устроенное им смертельное ДТП, в результате которого скончался 37-летний отец двоих детей. Камеры наблюдения зафиксировали момент страшного столкновения.Авария произошла воскресным утром 20 мая на пересечении улиц Комарова и Салютной в Челябинске: BMW X6 на большой скорости выехал на полосу встреченного движения, после чего попытался проскочить перекресток, где протаранил "Ладу", "Волгу" и Skoda. Основной удар пришелся в "Весту" — находившийся за рулем 37-летний инвалид по слуху Дмитрий Волков от полученных травм скончался на месте. Травмы получили пассажир ГАЗа и водитель Skoda.Экспертиза установила, что BMW X6 мчался со скоростью 130-140 километров в час. После столкновения Никитин, перед этим всю ночь кутивший на квартире и в баре, позвонил друзьям и принялся пить пиво. Кстати, никто из его приятелей так и не смог вспомнить, что именно и в каких количествах пил виновник ДТП перед тем, как сесть за руль чужой машины."Каждый день сожалею, что сел за руль в тот день. Я рисковал своей жизнью и жизнью других людей. Я сам стал отцом, дочку ещё не видел. По моей вине двое детей остались без отца навсегда. Простите, этот крест со мной до конца", — заявил в последнем слове Никитин.У Дмитрия Волкова остались жена, трёхлетняя дочь и сын 14 лет, а также пожилые родители. Все они имеют проблемы со слухом.Вдова отказалась принять его извинения: "Пусть выплачивает деньги и получит максимально возможный срок — семь лет лишения свободы", — заявила она журналистам 74.ru. Причиненный дзюдоистом моральный вред Юлия Волкова оценила в 12 миллионов рублей.Суд решил иначе: Никитина приговорили к двум годам и 10 месяцам в колонии-поселении (в СИЗО он провел более семи месяцев), обязав выплатить родственникам в общей сложности 2 миллиона рублей в качестве моральной компенсации."Вы же видели, как он летел. Он в тот день ехал убивать, 140 километров в час неслась машина. О чём он думал? На такой скорости да по оживлённой трассе? Я считаю, что он убийца, самый настоящий убийца. Максимальное наказание должно быть. Человека нельзя исправить", — заявил тесть Дмитрия Волкова.