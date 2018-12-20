В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Спортивные пары выполнили короткую программу. Лидерство захватили Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Спортивные пары выполнили короткую программу. Лидерство захватили Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Судьи оценили выступления Евгении и Владимира в 80,06 балла. Эта сумма превышает мировой рекорд, однако на домашних соревнованиях подобные достижения не фиксируются.На втором месте Наталья Забияко/Александр Энберт – 78,53. Третий результат показали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 74,98.