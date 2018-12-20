Хавбек молодежной сборной Польши и клуба Ягеллония Пшемыслав Франковский может в самое ближайшее время перебраться в чемпионат России. 23-летним футболистом интересуется клуб премьер-лиги Ахмат из столицы Чеченской Республики.

Хавбек молодежной сборной Польши и клуба "Ягеллония" Пшемыслав Франковский может в самое ближайшее время перебраться в чемпионат России. 23-летним футболистом интересуется клуб премьер-лиги "Ахмат" из столицы Чеченской Республики.Игрок прошел все уровни национальной сборной с юношеской U-16 до молодежной и даже в нынешнем сезоне попал в расширенный список главной команды Польши на чемпионат мира-2018, напоминает Чемпионат.Ru. В марте 2018 года также сообщалось об интересе к футболисту со стороны дортмундской "Боруссии".Тем не менее, пока Франковский остается в составе "Ягеллонии", по польский клуб оценивает возможный трансфер полузащитника в 2 млн евро. По информации из грозненского клуба, "Ахмат" готов заплатить за поляка требуемую сумму.