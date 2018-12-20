Продюсер Иосиф Пригожин обнародовал фотографию, на которой запечатлен в популярным исполнителем Олегом Газмановым. Артист предстал не со своей привычной седой шевелюрой, а лысым.

Продюсер Иосиф Пригожин обнародовал фотографию, на которой запечатлен в популярным исполнителем Олегом Газмановым. Артист предстал не со своей привычной седой шевелюрой, а лысым.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию с певцом "ясных дней" . На снимке артист предстал лысым, как коленка. "Ура !!! Наконец -то уговорил Олега на прическу как у меня, Крутого ,Бондарчука ,Трофима Майданова. В союзе лысых и крутых прибавилось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обрадованно объявил Пригожин.Интересно, что аналогичную фотографию Газманов выложил и в собственном аккаунте в той же социальной сети. "Решил перед НГ поддержать своих коллег-лысиков...! Как Вам? Оставить так?" – спросил у подписчиков Олег Газманов.Судя по комментариям, большинству не понравилась новая прическа (прическа ли?) популярного исполнителя. "Олег Михайлович, верните волосы!!! Вам лысина не идет!", "Волосам быть!!!! Верните волосы на место))) как вы решились на такой эксперимент??", "Срочнооо верните волосы!", "Не ваш вариант", "Нет. Срочно обрасти!", "Не надо, лучше с прической", "Ужас", – высказались ошеломленные поклонники.Некоторые предположили, что певец лишился волос после того, как весьма неоднозначный пост оставила на своей страничке его супруга Марина. "Говорите, пожалуйста друг с другом по душам! Все начинается с недосказанности . Мы отмалчиваемся, забивая свои вопросы внутрь себя, сдерживаем свои сомнения и притворяемся, что нас это не волнует. Тяжелым грузом накапливаем эти нечистоты, держим лицо и лицемерим ….а если не получается не обращать внимание , то все это начинает гнить внутри тебя. Разговаривайте друг с другом, пожалуйста! Когда заканчивается диалог, заканчиваются отношения", – обратилась к подписчикам Газманова. При этом на фото, сопровождающим текст, запечатлены она с супругом.