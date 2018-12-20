Исполком Российского футбольного союза принял решение выдвинуть стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге в качестве претендента на проведение финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Исполком Российского футбольного союза принял решение выдвинуть стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в качестве претендента на проведение финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021.Исполком состоялся 19 декабря в Москве. На заседании было дано поручение администрации РФС совместно с клубом "Зенит" подготовить заявочное досье. Напомним, стадион в Санкт-Петербурге этим летом принимал матчи чемпионата мира. А летом 2020 года примет четыре игры чемпионата Европы.На сайте РФС отмечается, что кроме российского стадиона на проведение самого престижного клубного турнира Европы претендует "Альянц Арена" в Мюнхене – домашний стадион "Баварии".