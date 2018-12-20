Преображенский суд столицы продлил на 72 часа срок содержания под стражей генерального директора хлебокомбината Черкизово Яна Соловьева. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о невыплате зарплаты на возглавляемом им предприятии.

Преображенский суд столицы продлил на 72 часа срок содержания под стражей генерального директора хлебокомбината "Черкизово" Яна Соловьева. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о невыплате зарплаты на возглавляемом им предприятии.По сообщению пресс-секретаря Преображенского суда Александры Савельевой, по ходатайству прокуратуры срок задержания Соловьеву продлили до 21 декабря. На 11:00 21 декабря назначено рассмотрение ходатайства следствия об избрании Соловьеву меры пресечения в виде ареста.Ранее 105 работников хлебокомбината "Черкизово" объявили бессрочную голодовку из-за невыплаты зарплаты, напоминает ТАСС. Этот хлебокомбинат — дочернее предприятие компании "Настюша" Игоря Пинкевича, который с лета прошлого года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. По материалам прокурорской проверки по фактам невыплаты заработной платы в отношении должностных лиц ООО "Торговый дом "Настюша" и ОАО "Черкизово" были возбуждены уголовные дела по статье 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").По версии следствия, зарплату сотрудникам не выплачивали с августа этого года. Руководство комбината задолжало 100 сотрудникам завода зарплату на общую сумму более 10 миллионов рублей. Генеральный директор хлебозавода скрылся от следствия и был объявлен в розыск.Ранее сегодня представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что работникам хлебокомбината начали выплачивать зарплату. Накануне, 18 декабря, людям было выплачено 600 тысяч рублей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что в Кремле держат на контроле ситуацию, сложившуюся на хлебозаводе "Черкизово", и что о ней доложат Владимиру Путину.Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Москве Юлия Иванова ранее уточнила, что уголовное дело в отношении руководства хлебокомбината "Черкизово" возбуждено по статье о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной или иной заинтересованности.По словам Ивановой, в офисе компании, а также по месту жительства генерального директора и бухгалтера компании проведены обыски. В результате изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела, передает РИА Новости. В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения причиненного работникам организации вреда, уточнила она.Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" возьмет под управление хлебозавод "Черкизово", сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. По словам Собянина, он взял ситуацию под личный контроль.Генеральный директор комбината "Черемушки" Юрий Мугандин уже сообщил, что хлебозавод "Черкизово" возобновит работу, прерванную из-за ситуации с невыплатой зарплаты, в пятницу, 21 декабря.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть