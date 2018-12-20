Московский городской суд перевел под домашний арест директора московской клиники пластической хирургии Сфера Гульнару Шах, которую ранее взяли под стражу по делу о нанесении увечий пациентке клиники Каролине Саргисян. В клинике Шах девушке сделали ринопластику - операцию по изменению формы носа, - после которой пациентка впала в кому.

Московский городской суд перевел под домашний арест директора московской клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах, которую ранее взяли под стражу по делу о нанесении увечий пациентке клиники Каролине Саргисян. В клинике Шах девушке сделали ринопластику — операцию по изменению формы носа, — после которой пациентка впала в кому. У нее обнаружили перелом костей черепа. Было возбуждено уголовное дело.В ходе сегодняшнего заседания суд допросил свидетельницу, подтвердившую готовность предоставить свою квартиру для проживания под домашним арестом Гульнаре Шах, не имеющей своего жилья в Москве. По делу также проходят анестезиолог Лев Хитрин, изначально помещенный под домашний арест, и хирург Геворг Степанян — он остается под стражей.У клиники не было лицензии на проведение пластических операций, сейчас она закрыта, помещение опечатано, передает РИА Новости. В ходе следствия стало известно, что анестезиолог Хитрин ранее работал в другой московской клинике — Medlounge, где три пациентки умерли после неудачно проведенных операций. По словам адвоката потерпевшей Андрея Мишонова, пока никто из обвиняемых не признал свою вину и не предложил возместить ущерб Каролине Саргисян.